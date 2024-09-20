За последние десять лет количество погибших на дорогах Татарстана снизилось в три раза

За последние десять лет в Татарстане почти втрое снизилось число смертельных ДТП. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» о состоянии аварийности в республике и запуске приложения «Народный инспектор» рассказал начальник Управления административных и правоохранительных органов Аппарата Кабмина РТ Рустем Кадыров.