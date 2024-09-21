В Петербурге вагоны грузового поезда сошли с рельсов: Состав "перегоняли своим ходом из парка в парк с горки"

Вагоны грузового поезда сошли с рельсов на железнодорожной станции в Санкт-Петербурге, пострадавших и задержки движения поездов нет, в настоящее время проводится проверка, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии