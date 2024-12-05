Делегация Украины во главе с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком встретилась в США с высокопоставленными представителями команды избранного президента Дональда Трампа.
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