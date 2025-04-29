В Москве за взятки арестованы руководители подведомственной ФНС структуры

Роман Филимошин и Дмитрий Шалаев обвиняются в получении взятки в особо крупном размере.В Москве Басманный районный суд арестовал генерального директора подведомственного Федеральной налоговой службе (ФНС) России федерального казённого учреждения "Налог-сервис" Романа Филимошина и его заместителя Дмитрия Шалаева.
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