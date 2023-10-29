Генерал в отставке ВСУ Кривонос: Зеленский не сумел организовать оборону на Купянском направлении

Зеленский не сумел организовать соответствующую оборону на Купянском направлении, у украинской армии отсутствует возможность закрепиться на каком-либо рубеже и дать отпор наступающим подразделениям российской армии.
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