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Вечерний Новосибирск

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Бастрыкин поручил разобраться в деле об избиении школьников в Новосибирске

Бастрыкин поручил разобраться в деле об избиении школьников в Новосибирске

По данным пресс-службы УМВД России по Новосибирску, 19 февраля в отдел полиции Кировского района Новосибирска поступило сообщение от медучреждения о том, что туда доставили несовершеннолетнего 2011 года рождения с травмами, полученными в ходе конфликта  с другими подростками.

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