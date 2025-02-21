Бастрыкин поручил разобраться в деле об избиении школьников в Новосибирске

По данным пресс-службы УМВД России по Новосибирску, 19 февраля в отдел полиции Кировского района Новосибирска поступило сообщение от медучреждения о том, что туда доставили несовершеннолетнего 2011 года рождения с травмами, полученными в ходе конфликта с другими подростками.
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