Бастрыкин поручил разобраться в деле об избиении школьников в Новосибирске

По данным пресс-службы УМВД России по Новосибирску, 19 февраля в отдел полиции Кировского района Новосибирска поступило сообщение от медучреждения о том, что туда доставили несовершеннолетнего 2011 года рождения с травмами, полученными в ходе конфликта с другими подростками.