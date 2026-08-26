Президент Финляндии назвал шаги для завершения конфликта на Украине. Стубб заявил, что готов быть посредником

Президент Финляндии назвал шаги для завершения конфликта на Украине. Стубб заявил, что готов быть посредникомПрезидент Финляндии Александр Стубб назвал шаги, по которым, по его мнению, нужно работать для завершения конфликта на Украине.
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