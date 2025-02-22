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Медведев: Макрон "заигрался" с заявлениями о стратегической неопределенности

Медведев: Макрон "заигрался" с заявлениями о стратегической неопределенности

Дмитрий Медведев, зампред Совета безопасности России, раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за непоследовательные заявления по Украине, упомянув западные усилия в стратегии неопределенности.

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