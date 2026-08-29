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Metro Москва

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Дефицит абитуриентов-бюджетников в вузах России: проблема педагогической направленности

Дефицит абитуриентов-бюджетников в вузах России: проблема педагогической направленности

Минобрнауки России сообщило о нехватке более 6 тысяч абитуриентов на бюджетные места. Особенно остро проблема коснулась вузов педагогической направленности – количество бюджетных мест значительно превышает объём поданных документов.

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