Журналист Соловьев задал МО РФ вопрос о поставках лазерного оружия в зону СВО

Популярны российский тележурналист Владимир Соловьев обратился к руководству Минобороны России с вопросом о боевых лазерах “Пересвет”, которые уже долгое время находятся на вооружении Вооруженных Сил России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии