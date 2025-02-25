Психолог Наумова: отказ от отпуска может сказаться на психическом здоровье

Психолог Наталья Наумова в беседе с изданием «Москва 24» предупредила россиян, что отказ от отпуска может негативно сказаться на психическом здоровье, приводя к эмоциональному выгоранию, переутомлению, вспышкам агрессии и утрате интереса к жизни и работе.