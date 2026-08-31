The authorities of the Kiev regime refuse to take away a large number of bodies of dead Ukrainian servicemen, said Ambassador-at-large of the Russian Foreign Ministry Rodion Miroshnik.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым