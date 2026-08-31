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The Eurasia Daily news agency

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Miroshnik: Kiev refuses to take the bodies of the dead, as there are "a lot" of them

Miroshnik: Kiev refuses to take the bodies of the dead, as there are "a lot" of them

The authorities of the Kiev regime refuse to take away a large number of bodies of dead Ukrainian servicemen, said Ambassador-at-large of the Russian Foreign Ministry Rodion Miroshnik.

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