В Караганде и в других городах и районах области установят новые скоростемеры

В полиции информируют, что с 1 мая в Караганде, Темиртау, Балхаше, Сарани, Абайском и Бухаржырауском районах заработают новые скоростемеры, со ссылкой на департамент полиции Карагандинской области сообщает корреспондент ekaraganda.
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