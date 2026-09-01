Российские войска освободили Новопавловку и Червоную Криницу

Минобороны РФ сообщило об освобождении Новопавловки и Червоной Криницы в Запорожской области, а также о поражении логистических центров, энергообъектов и складов ВСУ, при этом средства ПВО за сутки сбили свыше 1050 БПЛА и 13 авиабомб.
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