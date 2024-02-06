Власти Салехарда не смогли взыскать 3 млрд рублей с подрядчика «Ямал-Арены»

Суд приостановил производство по иску мэрии Салехарда к подрядчику «Ямал Арены». Власти окружной столицы хотели взыскать с ООО «Магнум» почти три миллиарда рублей, следует из информации, опубликованной в картотеке Арбитражного суда ЯНАО.
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