Власти Салехарда не смогли взыскать 3 млрд рублей с подрядчика «Ямал-Арены»

Суд приостановил производство по иску мэрии Салехарда к подрядчику «Ямал Арены». Власти окружной столицы хотели взыскать с ООО «Магнум» почти три миллиарда рублей, следует из информации, опубликованной в картотеке Арбитражного суда ЯНАО.