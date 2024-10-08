Картошка действительно чудеса творит!

Здравствуйте, “ЗОЖ”. Отправляю вам рецепты, которые накапливались на протяжении всей жизни. Мне пришлось столкнуться с множеством болезней и следовать принципу “Спасение Утопающих – Дело Самих Утопающих”.
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