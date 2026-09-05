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Регионы России

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КСИР сообщил об ударах по американским судам в Ормузском проливе

КСИР сообщил об ударах по американским судам в Ормузском проливе

Корпус стражей исламской революции (КСИР), элитные подразделения Вооружённых сил Ирана, объявил об ударах по трем судам США и трём нефтяным танкерам, движущимся по несанкционированным маршрутам в Ормузском проливе.

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