КСИР сообщил об ударах по американским судам в Ормузском проливе

Корпус стражей исламской революции (КСИР), элитные подразделения Вооружённых сил Ирана, объявил об ударах по трем судам США и трём нефтяным танкерам, движущимся по несанкционированным маршрутам в Ормузском проливе.
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