Почти 60% петербуржцев считают свой город лучшим для построения карьеры

Санкт-Петербург сохраняет позицию второго по популярности города для карьерного роста среди россиян. Москва остается лидером в качестве лучшего города для карьеры, по мнению 72% опрошенных жителей столицы.
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