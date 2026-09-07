FT: в НАТО готовят долгосрочный ответ России на инцидент с дронами в Лейпциге

Полицейские у грузового самолета «Antonov», рядом с которым нашли дрон, в аэропорту Лейпцига, 5 августа 2026 года © Axel Schmidt/Reuters В ЕС и НАТО «на самом высоком уровне» обсуждают ответ на инцидент с беспилотником в Лейпциге, ответственность за который Германия возложила на Россию.
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