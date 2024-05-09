В преддверии Дня Победы в Севастополе поздравили ветеранов строительной отрасли. Члены Совета ветеранов Военно-строительного комплекса ЧФ собрались во вторник 8 мая в Музее военно-строительного комплекса Черноморского флота.
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