Это уже происходит в Польше. "Этнические преступные группировки распоясались". Полиция бессильна © РИА Новости Стрингер Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Банды иностранцев нибирают силу и становятся все активнее, а силовикам для защиты поляков не хватает сил, пишет портал Najwyższy CZAS! Особенно это заметно в крупных городах, где вместо четырех-пяти необходимых полицейских патрулей есть только один.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Уволилась, когда прочитала фамилии первоклассников: Чем занимается теперь учительница из Волгограда
- Белоусов взялся за тылы. Одесса полыхает третьи сутки: Тонны оружия НАТО — на дне Чёрного моря. «Искандеры» зачистили флот врага
- В Киеве листовки - "Путин придёт - порядок наведёт". В Одессе смелая женщина вышла за Русский мир
Свежие комментарии