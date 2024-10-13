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Позитив для оптимистов

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Najwyższy CZAS: в Польше активизировались банды иностранцев

Najwyższy CZAS: в Польше активизировались банды иностранцев

Это уже происходит в Польше. "Этнические преступные группировки распоясались". Полиция бессильна © РИА Новости Стрингер Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Банды иностранцев нибирают силу и становятся все активнее, а силовикам для защиты поляков не хватает сил, пишет портал Najwyższy CZAS! Особенно это заметно в крупных городах, где вместо четырех-пяти необходимых полицейских патрулей есть только один.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Вот и  ЛЯХАМ  ВЕРНУЛОСЬ  БУМЕРАНГОМ , ЖЕЛАВШИЕ  такой  УЧАСТИ  РОССИИ  и ещё  НИ РАЗ  ПРИЛЕТИТ ....!!!!
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15 час.

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