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На руинах Страны Советов

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Без видимых причин (1981). Гражданская война в свинцовых тонах советского нуара

Без видимых причин (1981). Гражданская война в свинцовых тонах советского нуара

   По сюжету фильма в сибирской глуши свирепствует банда белогвардейцев. Лидер банды Мещеряков, как и всё его окружение, понимает, что их дело проиграно и надо бежать за границу, но матёрый главарь не хочет уходить с пустыми руками.

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Ингерман Ланская

эту киностряпню при совдепии мало кто смотрел и мало кому известен.... видимо , если и крутили, где-то по сельским клубам - колхозникам  всё равно что было смотреть... как говорил вова ульянов - для пипла киношка - это ВСЁ!!