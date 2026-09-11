Без видимых причин (1981). Гражданская война в свинцовых тонах советского нуара

По сюжету фильма в сибирской глуши свирепствует банда белогвардейцев. Лидер банды Мещеряков, как и всё его окружение, понимает, что их дело проиграно и надо бежать за границу, но матёрый главарь не хочет уходить с пустыми руками.
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эту киностряпню при совдепии мало кто смотрел и мало кому известен.... видимо , если и крутили, где-то по сельским клубам - колхозникам всё равно что было смотреть... как говорил вова ульянов - для пипла киношка - это ВСЁ!!
паршивый лживый савейский пасквиль.... Русский Народ боролся с оккупационным режимом - это было.... а банды - это красно-коричневое быдло, которое уничтожало Русский народ и Россию!
Хороший фильм.