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"Реальная уязвимость — не свет, а тепло": украинский эксперт присмотрелся к зимнему периоду

"Реальная уязвимость — не свет, а тепло": украинский эксперт присмотрелся к зимнему периоду

Теплоснабжение станет ключевой проблемой Украины в грядущем отопительном сезоне. Об этом в опубликованном 14 сентября интервью изданию "Энергобизнес" заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко .

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