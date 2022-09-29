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На Ямале работают 4 круглосуточных телефона доверия

На Ямале работают 4 круглосуточных телефона доверия

Специалисты психоневрологического диспансера ЯНАО рассказали, как справиться с тревогой и стрессом. Медики рекомендуют ограничить время просмотра новостей и новостных лент в социальных сетях и общение с людьми, провоцирующими еще большую тревогу.

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