На Ямале работают 4 круглосуточных телефона доверия

Специалисты психоневрологического диспансера ЯНАО рассказали, как справиться с тревогой и стрессом. Медики рекомендуют ограничить время просмотра новостей и новостных лент в социальных сетях и общение с людьми, провоцирующими еще большую тревогу.
Специалисты психоневрологического диспансера ЯНАО рассказали, как справиться с тревогой и стрессом. Медики рекомендуют ограничить время просмотра новостей и новостных лент в социальных сетях и общение с людьми, провоцирующими еще большую тревогу.
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