Автоэксперт Титов перечислил пять признаков плохого автомобиля

Существует несколько признаков, говорящих о том, что вы купили плохой автомобиль. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на заместителя гендиректора по направлению автомобилей с пробегом АГ "Авилон" Романа Титова.
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