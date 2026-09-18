Алла Рид: четверть века на сцене и грядущий гастрольный тур в Израиле

Певица Алла Рид отмечает 25 лет на профессиональной сцене. Четверть века в свете софитов - срок, который мог бы стать поводом для подведения итогов.
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