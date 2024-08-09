Аналитики увидели причины “отмирания” сети Ethereum

Ethereum столкнулся с серьезными проблемами, по мнению аналитиков. Несмотря на то, что эта криптовалюта долгое время считалась лидером рынка, запуск ETF показал, что крупнейший альткоин сдает свои позиции.
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