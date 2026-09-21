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Мировое обозрение

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«Адскими санкциями» Трампу подложили мину замедленного действия

«Адскими санкциями» Трампу подложили мину замедленного действия

Палата представителей Конгресса США 262 голосами против 159 одобрила законопроект, получивший имя признанного в России экстремистом и террористом сенатора Линдси Грэма — «Lindsey O.

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