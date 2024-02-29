После столкновения двух грузовиков на трассе в Кузбассе перекрыли дорогу

ДТП с грузовиками, в котором пострадали два человека, произошло на автодороге Р-255 «Сибирь».ДТП с участием двух грузовиков произошло около 11:10 на 353 километре автодороги Р-255 «Сибирь» - об этом сообщает пресс-служба областной полиции.