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После столкновения двух грузовиков на трассе в Кузбассе перекрыли дорогу

После столкновения двух грузовиков на трассе в Кузбассе перекрыли дорогу

ДТП с грузовиками, в котором пострадали два человека, произошло на автодороге Р-255 «Сибирь».ДТП с участием двух грузовиков произошло около 11:10 на 353 километре автодороги Р-255 «Сибирь» - об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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