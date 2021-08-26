Донбасс Сегодня

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ВСУ выпустили по ЛДНР более полутора тысяч снарядов

ВСУ выпустили по ЛДНР более полутора тысяч снарядов

Обстановка в Донбассе продолжает ухудшаться. Об этом по итогам переговоров заявил представитель ДНР в подгруппе по безопасности ТКГ по Донбассу Алексей Никаноров, передаёт корреспондент «Донбасс Сегодня».

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