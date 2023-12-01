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Добрый Мир

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Реалии украинской глубинки: вспыхнет ли партизанщина в Мукачево?  

Реалии украинской глубинки: вспыхнет ли партизанщина в Мукачево?  

Мы продолжаем разговор о реалиях украинской глубинки, которые нужно будет учитывать России после победы над киевской камарильей, чтобы эффективно организовать там государственное строительство.

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