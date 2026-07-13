Зачем расхаживать голышом: краткая история нудизма

Нудизм появился очень давно — можно сказать, что течение возникло вместе с самим человечеством. В основе этого явления лежит не пошлое, и в чем-то совершенно извращенное желание полюбоваться обнаженной натурой и показать свою (это, скорее, присуще эксгибиционистам), а вполне здоровое желание стать ближе к природе.
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