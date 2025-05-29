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В эффективности борьбы с пошлинами Трампа через суд усомнились

В эффективности борьбы с пошлинами Трампа через суд усомнились

Решение Суда по международной торговле в США о признании незаконными ряда импортных пошлин, введенных по инициативе президента страны Дональда Трампа, не станет окончательной победой противников тарифов.

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