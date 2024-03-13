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В России спрогнозировали падение ввоза машин ряда китайских брендов

В России спрогнозировали падение ввоза машин ряда китайских брендов

Аналитик Миронов: объемы параллельного импорта машин Voyah и Tank в РФ снизятся С 1 апреля 2024 года в России введут новый утилизационный сбор, из-за чего поставки китайских автомобилей в страну могут подорожать.

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