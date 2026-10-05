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Виктория Боня сменила имидж — пирсинг носа ей сделала 14-летняя дочь

Виктория Боня сменила имидж — пирсинг носа ей сделала 14-летняя дочь

46-летняя Виктория Боня, бывшая участница шоу «Выжить в Дубае», снова взялась за внешность: осветлила волосы и сделала сразу два новых прокола — в носу и ухе.

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