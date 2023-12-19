Выборов президента Азербайджана не будет: В Армении узнали неудобную правду

Александр Искандарян рассказал, как, по его мнению, должны проходить выборы в любой демократической странеВ начале февраля 2024 года в Азербайджане должны состояться досрочные выборы президента, в которых уже изъявили принять участие 7 человек.
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