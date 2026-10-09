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Царьград

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Директор бюджетной организации оформила 10 фиктивных сотрудников

Директор бюджетной организации оформила 10 фиктивных сотрудников

В Новосибирске руководитель бюджетного учреждения за четыре года оформила на свободные ставки десять действующих сотрудников, которые, по версии следствия, отдавали ей начисленную зарплату, а ущерб организации превысил 200 тысяч рублей.

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