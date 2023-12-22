"Песня года" не прошла проверку Шаманом: Список "звёзд", отказавшихся выступать вместе

537 прочитали За кулисами съёмок "Песни года" состоялся весьма характерный скандал. Некоторые отечественные поп-звёзды высказали своё "фи" в отношении артиста Ярослава Дронова, известного по творческому псевдониму SHAMAN.
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