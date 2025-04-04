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Овечкин на шаг от рекорда Гретцки: 893 шайбы в активе звезды НХЛ

Овечкин на шаг от рекорда Гретцки: 893 шайбы в активе звезды НХЛ

Александр Овечкин, нападающий «Вашингтон Кэпиталз», сократил отрыв от рекорда Уэйна Гретцки, забив 893-ю шайбу в игре против «Чикаго Блэкхоукс».

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