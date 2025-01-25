В Петербурге предложили освободить иногородних студентов от курортного сбора

Налог стал излишней нагрузкой для молодежи Председатель ЗакСа Александр Бельский рассказал, что депутаты намерены обратиться к Госдуме с предложением освободить от туристического налога иногородних учащихся и студентов.
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