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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Адвокат об обучении Аршавина на тренера: «Он сможет передавать опыт игрокам. В России я работал со многими крутыми футболистами. Андрей – один из них»

Адвокат об обучении Аршавина на тренера: «Он сможет передавать опыт игрокам. В России я работал со многими крутыми футболистами. Андрей – один из них»

«Ого! Отличное решение. Он был великолепным игроком, поэтому он сможет передавать опыт другим игрокам, особенно молодым.

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