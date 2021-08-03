Проводники и пассажир-врач приняли роды у жительницы Сахалина в поезде дальнего следования Ноглики - Южно-Сахалинск

В поезде дальнего следования у женщины, проживающей на Сахалине, на свет появился малыш. Этой информацией поделились в пресс-службе Дальневосточной железной дороги сегодня, 3 августа.
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