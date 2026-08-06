Слуцкий: «Яблоко» предложило заключить по Украине «Брестский мир 2.0»

Предложенный партией «Яблоко» мир с Киевом выглядит как капитуляция и предательство РФ, а также попытка повторить Брестский мирный договор, заявил лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии