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Аргументы и Факты

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Слуцкий: «Яблоко» предложило заключить по Украине «Брестский мир 2.0»

Слуцкий: «Яблоко» предложило заключить по Украине «Брестский мир 2.0»

Предложенный партией «Яблоко» мир с Киевом выглядит как капитуляция и предательство РФ, а также попытка повторить Брестский мирный договор, заявил лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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