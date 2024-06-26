Новый подход к формированию воинских частей в Новосибирской области: вы можете служить вместе со своими земляками

В Новосибирской области продолжается работа по привлечению граждан к военной службе по контракту. Одним из новых подходов является формирование воинских частей, состоящих исключительно из жителей одного региона.
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