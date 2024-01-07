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Кирилл Кабанов: Они бы сейчас так снег убирали, как осенью листву

Кирилл Кабанов: Они бы сейчас так снег убирали, как осенью листву

Деятели от ЖКХ пытаются не просто обосновать очередной массовый завоз мигрантов из Средней Азии и Закавказья, они еще имеют наглость обосновывать провальную работу коммунальных служб за последние два месяца, свалив всё на нехватку незаменимых иностранных специалистов.

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Комментарии
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Наталья Львовна
А у на и вовсе не убирают, придут с пульверизатором, побрызгают на 1 этаже, фотографируют мокрый пол и уходят
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3 час.
МЗ
Максим Зазаев
А почему Борисом Титовым , который делает такие наглые и лживые заявления не заинтересуется следственный комитет РФ ?
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2 час.
ГД
Галина Дубровская
Там два хозяина Собянин и Воробьев , как послушаешь все у них с иголочки и котэджи в которых сами живут и детки , и чего на показ показывают свои семьи , когда их обязанность думать о людях своего округа их семьях и стремиться к улучшению жизни , а то как они купаются в шоколаде мы и так знаем , все доступно
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2 час.

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