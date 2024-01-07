Кирилл Кабанов: Они бы сейчас так снег убирали, как осенью листву

ГД

Галина Дубровская

Там два хозяина Собянин и Воробьев , как послушаешь все у них с иголочки и котэджи в которых сами живут и детки , и чего на показ показывают свои семьи , когда их обязанность думать о людях своего округа их семьях и стремиться к улучшению жизни , а то как они купаются в шоколаде мы и так знаем , все доступно