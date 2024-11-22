Байден возмутился требованиям ареста Нетаньяху и Галанта

Действующий президент США Джо Байден возмутился выдачей Международным уголовным судом (МУС) ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны еврейского государства Йоава Галанта.
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