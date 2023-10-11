Иностранные банки в 2022 году вышли из синдицированных кредитов на $1 млрд

За 2022 год иностранные банки продали свои права на требования по синдицированному кредитованию на $1 млрд, рассказал партнер юридической фирмы ELWI Игорь Сотников на форуме Cbonds «Корпоративное кредитование в России — 2023», его слова передает РБК.
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