Портленд Тимберс – Миннесота Юнайтед где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры МЛС (MLS) 30 июня

В воскресенье, 30 июня, сыграют Портленд Тимберс и Миннесота Юнайтед в рамках МЛС (MLS). Фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч Игра пройдет на стадионе Providence Park Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.