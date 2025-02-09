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Московский суд отказался рассматривать административное дело на блогера Юрия Дудя

Московский суд отказался рассматривать административное дело на блогера Юрия Дудя

Кузьминский районный суд Москвы отказался рассматривать протокол, составленный в отношении журналиста и блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов) по факту отсутствия на его публикациях маркировки иностранного агента.

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