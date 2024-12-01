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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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11 очков и 8 передач. Алексей Швед набирает ход в чемпионате Китая

Российский защитник провел 16 минут на площадке. На его счету 11 очков, 8 передач и 2 подбора. Швед реализовал 2 из 4 двухочковых бросков, 2 из 4 трехочковых и 1 штрафной.

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